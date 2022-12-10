قالت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم السبت، إن احتفال المنتخب والجمهور المغربي في كأس العالم 2022، يدلل أن العالم العربي بعيد كل البعد عن التطبيع مع (إسرائيل).

وأضافت الصحيفة العبرية في تقرير لها، "الآن نشهد الحقيقة المرة التي وضعها مشجعو العالم العربي أمام أعيننا، بأن مونديال قطر هو مونديال للتضامن مع الرواية الفلسطينية".

وتابعت، "غرز احتفال المغاربة بالفوز على الإسبان حاملين علم فلسطين، إصبعًا آخر في عين المشاهد (الإسرائيلي)".

وأشارت معاريف، "ربما اعتقد بعض السذج أن قطار التطبيع سيغير شيئًا ما في قلوب العالم العربي تجاه (إسرائيل)، إلا أن المونديال الحالي أبرز تضامن العالم العربي حول الرواية الفلسطينية فيه".

وختمت الصحيفة العبرية قائلة: "نحن كمشاهدين (إسرائيليين) سنواصل المتابعة حتى صافرة النهاية، ونشهد الحقيقة المرة التي يضعها المشجعون العرب أمام أعيننا".