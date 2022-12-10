مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر مجاني بي إن سبورت في دور الربع النهائي كأس العالم مونديال قطر 2022 تشهد مدرجات ملاعب بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم أجواء حماسيا في مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 10 ديسمبر 2022.

ويسعى المنتخب المغربي اليوم للحفاظ على موقع والتقدم على البرتغال اليوم السبت 10-12-2022، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ويحمل المغرب آمال الجماهير العربية، في بطولة كأس العالم 2022، ويلتقى المغرب ضد البرتغال اليوم السبت 10 ديسمبر-2022 في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2022.

توقيت مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال في كأس العالم

يلعب منتخب المغرب والبرتغال اليوم السبت 10- 12- 2022 عند الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، والجزائر، وتونس، تبث مباراة المغرب ضد البرتغال عند الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، والأردن، وجنوب أفريقيا، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات- دبى، وأبوظبى.

شاهد مباراة المغرب والبرتغال بجودة عالية مونديال قطر2022

يتم نقل مباراةالمغرب والبرتغال في كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

وتبث "الرسالة نت" مباراة المغرب والبرتغال اليوم 10--12-2022 بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث مبارة البرترغال ضد المغرب بجودة عالية اضغط هـنـــــــــــا:

أبرز الأخبار الرياضية في 90 ثانية 📰pic.twitter.com/nQtQ2H5HtX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022

تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة ضد منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022

يعمل وليد الركراكى المدير الفنى لمنتخب المغرب للحفاظ على الفرصة الذهبية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، ووفقًا لما جاء من معلومات، فإن تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد البرتغال سيكون كالتالى:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: أشرف حكيمى، رومان سايس، جواد يامق، يحيى عطية الله

في خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين اوناحى

في خط الهجوم: سفيال بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيرى

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