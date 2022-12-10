بث مباشر الان مباراة المغرب والبرتغال مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال يلا شوت والفجر مباشر في دور الربع النهائي كأس العالم 2022 تقام على أرض الملاعب القطرية مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 12-10-2022.

ويسعى المنتخب المغربي للحفاظ على تأهله في كأس العالم مونديال قطر 2022، من خلال فوزه في مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 2022.

موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

تبث مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 10-12-2022 عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المغرب والجزائر والتونسة ، تبث مباراة المغرب والبرتغال الخامسة بعد الظهر بتوقيت القاهرة – مصر والسودان والأردن وجنوب أفريقيا ، الساعة السادسة مساءا بمكة المكرمة – السعودية والبحرين وقطر والكويت ، الساعة السابعة مساءا بدولة الإمارات العربية المتحدة – دبي وأبو ظبي.

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كيف يمكنني مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم

يتم نقل مباراةالمغرب والبرتغال في كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

وتبث "الرسالة نت" مباراة المغرب والبرتغال اليوم 10--12-2022 بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث مبارة البرترغال ضد المغرب بجودة عالية اضغط هـنـــــــــــا:

تشكيلة المنتخب المغربي ضد البرتغال اليوم السبت 10-12-2022

يسعى المدير الفنى لمنتخب المغرب وليد الركراكى لدخول التاريخ من أوسع أبوابه بفوزه خلال مباراة المغرب والبرتغال ووفقًا لما جاء من معلومات، فإن تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد البرتغال سيكون كالتالى:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: أشرف حكيمى، رومان سايس، جواد يامق، يحيى عطية الله

في خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين اوناحى

في خط الهجوم: سفيال بوف

قبل لقاء المغرب.. ماذا قال مدافع البرتغال عن كريستيانو رونالدو، ولماذا يفضل وجوده على مقعد البدلاء في مباراة البرتغال ضد المغرب

قبل المباراة بين البرتغال المغرب ، السبت 10 ديسمبر 2022 في الربع النهائي من كأس العالم مونديال قطر 2022، خرج قلب دفاع البرتغال جوزيه فونتي بتصريح “صادم” عن زميله كريستيانو رونالدو.

فونتي في تدوينة صوتية، إن البرتغال انتصر كفريق بشكل أفضل دون وجود رونالدو، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن موقع A BOLA الرياضي.

وأوضح فونتي: "مجرد وجود رونالدو في الملعب يجعل لاعبي الفريق يمررون الكرة إليه بشكل آلي، إلا أنه عندما لا يشارك في المباريات، يلعب الجميع بروح الفريق الواحد كما حدث أمام سويسرا".

وأكد فونتي أن الجميع لعب في مباراة سويسرا بسلاسة كبيرة ودون أن يعتمدوا على لاعب محوري واحد، وهذا أفضل للفريق فقد ساهم الجميع في صنع الفوز.

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