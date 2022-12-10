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بالفيديو: بث مباشر مجاني لمشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال دور الثمانية في كأس العالم 2022

بالفيديو: بث مباشر مجاني لمشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال دور الثمانية في كأس العالم 2022
بالفيديو: بث مباشر مجاني لمشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال دور الثمانية في كأس العالم 2022
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الرسالة نت

بالفيديو: بث مباشر مجاني لمشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال دور الثمانية في كأس العالم 2022 تقام اليوم السبت على أرض استداد الثمامة مباراة المغرب والبرتغال في دور الثمانية في كأس العالم مونديال قطر 2022.

ويستعد لاعبو منتخب المغرب والبرتغال للمباراة التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على أرض استداد الثمامة.

وتتوقع الجماهير العربية فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي لأن المغرب تمثلا أملا كبيرا للمشجعين العرب.

والمنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي وصل إلى دور الـ 8 في تاريخ كأس العالم لذلك تتحد الجماهير العربية على تشجيعه.

وتبث "الرسالة نت" عبر موقعها مباراة المغرب والبرتغال بجودة عالية دون تقطيع، ولمشاهدة بث مبارة البرتغال ضد المغرب بجودة عالية اضغط هـنـــــــــــا:

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شاهد مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 

يتم نقل مباراةالمغرب والبرتغال في كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد البرتغال اليوم السبت 10-12-2022

يسعى المدير الفنى لمنتخب المغرب وليد الركراكى لدخول التاريخ من أوسع أبوابه بفوزه خلال مباراة المغرب والبرتغال ووفقًا لما جاء من معلومات، فإن تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد البرتغال سيكون كالتالى:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: أشرف حكيمى، رومان سايس، جواد يامق، يحيى عطية الله

في خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين اوناحى

في خط الهجوم: سفيال بوف

شكيلة منتخب البرتغال أمام المغرب

واليكم تشكلية المباراة القوية بين البرتغال وأسود الأطلس المغربي، الذي يصنع التاريخ على مستوى العرب في البطولة العالمية، كما يلي:

حراسة المرمى: دياغو كوستا.

دفاع البرتغال (الملاحون): بيبي، ديوغو دالوت، أنطونيو سيلفا، جواو كانسيلو.

خط الوسط: روبن نيفيس، ماتيوس نونيز( أوتافيو)، برناردو سيلفا (ويليام كارفاليو).

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، برونو فيرنانديز، جواو فيليكس (غونسالو راموس).

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