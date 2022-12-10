حمادة: المقاومة بالضفة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أن المقاومة في الضفة المحتلة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الصهيوني.

وقال حمادة مساء اليوم السبت خلال مسير عسكري حمل اسم "عرين الأسود"، وجاب شوارع منطقة غرب مدينة غزة ضمن فعاليات الانطلاقة الـ 35 للحركة: "إن شعبنا الفلسطيني سيبقى يدافع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل حتى دحر الاحتلال عن أرضنا".

وأضاف "في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القدس المحتلة سيظل سيف القدس مشرعا، ولن يغمد حتى التحرير، مشددا على التمسك بالمقاومة الشاملة دفاعا عن شعبنا ومقدساتنا.

ودعا حمادة أهلنا في الضفة والقدس والداخل للانتفاض بوجه الاحتلال، وجرائمه المتواصلة بحق أبنا شعبنا، متوجها بالتحية لأروح شهداء الانتفاضات الفلسطينية المتعاقبة وقوافل الشهداء في الضفة والقدس.

وجدد حمادة رفض حركة حماس لكل مشاريع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وبين أن أسباب انتفاضة الحجارة التي اندلعت عام 1987 هي ذاتها ما زالت قائمة، وتتأكد وتزداد في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة والقدس واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد حمادة أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال على رأس أولويات حركة حماس، متوجها بالتحية لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.