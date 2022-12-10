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بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بدون تقطيع وإعلانات

بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بدون تقطيع وإعلانات
بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بدون تقطيع وإعلانات
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بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بدون تقطيع وإعلانات تقام اليوم مساء اليوم السبت 10 -12-2022 مباراة فرنسا وإنجلترا ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 على إستاد البيت القطري.

ويسعى منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت إلي الفوز على الديوك الفرنسية في مباراة انجلترا ضد فرنسا.

فيما يخوض منتخب فرنسا مباراة إنجلترا بصفوف مكتملة بدون أية إصابات قبل القمة النارية اليوم السبت 10-12-2022.

ويتمسك لاعبو منتخب فرنسا، بقيادة مدربهم ديديه ديشامب، بالحفاظ على لقب مونديال 2018، لكن هذا يتطلب إنتصار تاريخي على الأسود الثلاثة من أجل الوصول إلي الدور نصف النهائي والإقتراب خطوة من المباراة النهائية.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم 2022

يقابل منتخب فرنسا اليوم منتخب إنجلترا الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب ستاد البيت في قطر.

ويوافق موعد مباراة فرنسا وإنجلترا الساعة 10 بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين.

وتبث مباراة فرنسا وإنجلترا الساعة 9 بتوقيت السودان والأردن، فيما يوافق مباراة المنتخب الفرنسي والإنجليزي الساعة 8 بتوقيت الجزائر، وتونس.

وموعد مباراة إنجلترا ضد فرنسا الساعة 7 مساءً في إنجلترا، الساعة 8 مساءً في فرنسا.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام منتخب فرنسا اليوم

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ماجواير، ستونز، والكر، لوك شاو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، ديكلان ريس، هندرسون.

خط الهجوم: هارى كين، فيل فودين، ساكا.

تشكيل منتخب فرنسا أمام إنجلترا

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: فاران، أوباميكانو، كوندى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، رابيو، تشوامينى.

خط الهجوم: كيليان مبابى، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال فى كأس العالم قطر 2022

يتم نقل مباراةالمغرب والبرتغال في كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

وتبث "الرسالة نت" مباراة المغرب والبرتغال اليوم 10--12-2022 بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث مبارة البرترغال ضد المغرب بجودة عالية اضغط هـنـــــــــــا:

رابط مختصر
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