حماس تهنئ المغرب بفوزها على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

هنئت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دولة المغرب الشقيق، بتحقيقها الفوز على منتخب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم بقطر مساء اليوم اسبت.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي مقتضب: "نبارك للمغرب الشقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير بتأهل فريقه لكرة القدم لنصف نهائي مونديال قطر".

وأضاف قاسم أن: "هذا انجاز تاريخي للرياضة العربية وخالص التمنيات بالفوز في المباريات القادمة".

وتمكنت المغرب من تحقيق الفوز على البرتغال بنتيجة هدف دون مقابل، سجل المهاجم يوسف النصيري برأسية رائعة.

ومن المقرر أن يواجه المغرب الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا في مباراة النصف نهائي.