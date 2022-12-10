شاهد الآن.. مباراة فرنسا وإنجلترا مباشر كأس العالم بقطر يواجه المنتخب الفرنسي المنتخب الانجليزي ضمن دور الثمانية في كأس العالم مونديال قطر 2022.

وتبحث الجماهير الكروية عن بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا وسويسرا من خلال الانترنت.

وتقام مباراة فرنسا وإنجلترا اليوم السبت 10-12-2022 على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

بث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا

وتبث الرسالة نت بث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا عبر موقعها "الرسالة سبورت".

وحتى تتمكن من مشاهدة أحداث وأهداف مباراة البرتغال وسويسرا (اضغط هنا).

ومن يفوز في مباراة فرنسا وانجلترا سيواجه المنتخب المغربي، الذي أحداث أكبر مفاجآت المونديال، بإقصائه المنتخب الإسباني والبرتغالي.

ويسعى المنتخب الفرنسي، إلى تجاوز المنتخب الانجليزي والوصول إلى دور نصف نهائي من بطولة كأس العالم 2022.

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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا فى كأس العالم قطر 2022

يتم نقل مباراة فرنسا وانجلترافي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

معلق مباراة فرنسا ضد إنجلترا اليوم

قررت قنوات بين سبورت أن يكون معلق مباراة إنجلترا ضد فرنسا اليوم علي بين سبورت 1 ماكس هو المعلق الرياضي عصام الشوالي، ومعلق الماتش على قناة بين سبورت 2 ماكس هو المعلق الرياضي يوسف سيف.

واختارت قنوات الكاس المعلق الرياضي أحمد الطيب ليكون معلق ماتش فرنسا ضد إنجلترا على قناة الكاس 1 اكسترا، والمعلق الرياضي سمير المعيرفي على قناة الكاس 2 اكسترا.

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