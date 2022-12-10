أمهات شهداء جنين ونابلس يقدمن التعازي بالشهداء زكارنة والدمج وشلبي

قدم وفد أمهات شهداء جنين ونابلس، مساء السبت، التعازي بالشهداء صدقي زكارنة وطارق الدمج وعطا شلبي، والذين ارتقوا أول أمس الخميس.

وضم الوفد عدد من أمهات شهداء جنين ونابلس بمشاركة الناشطة وفاء جرار والتي أوضحت أنهن توجهن اليوم برفقة 26 أم شهيد وزوجة أسير من محافظة جنين وأربع أمهات شهداء من مدينة نابلس، للعزاء بشهداء محافظة جنين الشهيد طارق الدمج والشهيد صدقي زكارنة والشهيد عطا الشلبي.

وأشارت جرار إلى أن الوفد كان باسم رابطة أمهات شهداء جنين ورابطة أمهات شهداء نابلس، وباسم عوائل الشهداء والأسرى، وقدمن التهنئة باستشهاد الأبطال في مدينة جنين لمساندة أمهات الشهداء وتقديم الدعم النفسي لهن.

وأضافت أنه جرى الإشادة ببطولات أبنائهم الذين واجهوا المحتل الغاشم بصدورهم العارية، واستشهدوا مقبلين غير مدبرين بعملية استهداف إسرائيلية حاقدة فجر الخميس بمدينة جنين.

وبيّنت جرار أنهن استمعن من أمهات الشهداء لمناقب الشهداء وبطولاتهم وصولاتهم وجولاتهم بمقارعة المحتل الغاشم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر الخميس الماضي، جنين ومخيمها، واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

والشهداء الثلاثة هم صدقي زكارنة من الحي الشرقي بجنين (22 عاماً)، وطارق الدمج من مخيم جنين (32 عاماً)، وعطا الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاماً).