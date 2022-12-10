إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل واعتقال مواطن برام الله

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، في حين اعتقلت تلك القوات مواطنًا برام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بيت أمر ببوابة حديدية، ومنعت مرور جنازة مواطن، وسرعان ما اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المقبرة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا خلال مواجهات في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت على مدخل القرية، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي القدس المحتلة، قمعت قوات الاحتلال، مساء السبت، أبناء شعبنا المحتفلين بتأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في مونديال قطر 2022، والذين تجمعوا في منطقة باب العامود.

واعتدت شرطة الاحتلال وفرق الخيالة التابعة لها على المواطنين، وحاولت فض الاحتفال بالقوة، ولاحقتهم في محيط باب العامود وصولا إلى شارع صلاح الدين.

وكان المئات من أبناء شعبنا قد خرجوا للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وتأهله إلى الدور نصف النهائي من المونديال، ورفعوا الأعلام المغربية وصورا للمنتخب المغربي، كما رفعوا العلم المغربي على أسوار البلدة القديمة.

يذكر أن الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي عمت مختلف المحافظات الفلسطينية، الشمالية والجنوبية