سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11 ديسمبر، يحث شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 10 ديسمبر حالة من التراجع في نهاية التعاملات، حيث سجل سعر 21 جرامًا من الذهب حوالي 1660 جنيهاً، بحسب آخر التحديثات. استقرت الأوقية عند المستوى 1797 دولاراً.

سعر الذهب في مصر

ولأن المعدن الأصفر ثمين ولا يفقد بريقه بسهولة بمرور الوقت، فهو علاوة على ذلك له قيمة اقتصادية كبيرة ويشارك في صناعة العملات المعدنية، وملاذ آمن للاستثمار في أوقات الأزمات وخاصة الحرب.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية لـ 1897 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 1660جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق المصرية لـ 1423جنيها.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 948.5 جنيها.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 1797 دولارا

سعر الجنية الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي لـ 13280 جنيها.

سعر نصف الجنيه الذهب

بلغ سعر نصف الجنيه الذهب اليوم لـ 6640 جنيها.

سعر ربع الجنيه الذهب

وسجل سعر ربع الجنيه الذهب 3320 جنيها.