شاهد| فرحة عارمة في فلسطين احتفاء بفوز المغرب

فرحة عارمة، واحتفالات واسعة شهدتها جميع المحافظات الفلسطينية، مساء السبت، بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي في مودنيال قطر 2022، بنتيجة (1-0).

وشوهد المحتفلون يتجولون بمركباتهم وسيرا على الأقدام وسط هتافات وتوزيع الحلوى وإطلاق الألعاب النارية احتفاءً بفوز "أسود الأطلس".

🎥 #شاهد| ازدحامات مرورية بعد التوافد الكبير للأهالي في مدينة #أم_الفحم للاحتفال بفوز المنتخب المغربي. pic.twitter.com/Joz75hGTxs — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 10, 2022

وتجمع مئات الشبان الفلسطينيين في ساحة باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى، ومناطق وشوارع أخرى السبت في القدس، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والمغربية وهتفوا احتفاء بفوز المغرب، لكن قوات الاحتلال باغتتهم، واعتدت على العديد منهم بالضرب والتنكيل وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع ، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجراح.

🛑 متابعة صحفية: قوات الاحتلال تقمع الشبان المحتفلين بتأهل المنتخب المغربي في منطقة #باب_العامود، قبل قليل. pic.twitter.com/YX1IWaFHEi — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 10, 2022

ورغم قمع الاحتلال، إلا أن مئات الفلسطينيين واصلوا التعبير عن فرحتهم بتأهل المغرب، حيث تجمعوا مجددا في ساحة باب العامود، وشوارع محيطة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والمغربية على السيارات والمنازل والدراجات النارية في القدس.

وحقق المنتخب المغربي تأهلا تاريخيا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، عقب إطاحته بالمنتخب البرتغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت لحساب ربع نهائي المسابقة.