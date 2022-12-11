الاحتلال يخطر بوقف العمل بطريق زراعية ومنشآت في عاطوف والرأس الأحمر

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، منطقة عاطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وأخطرت بوقف العمل بطريق زراعية، ومنشآت.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن الطريق التي أخطرتها سلطات الاحتلال تقع في الجهة الشرقية من القرية ويبلغ طولها 1200 متر.

وأضاف أن الطريق تعتبر حيوية للمزارعين في المنطقة، علما أنها نفذت قبل عام بدعم من مؤسسة أريج.

وأشار مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إلى أن سلطات الاحتلال وجهت أيضا إخطارا بوقف العمل بمنشآت سكنية وحظائر ماشية في خربة الرأس الأحمر، تعود ملكيتها للمواطن حسن عبد الله بني عودة ونجله.

وكالة وفا