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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين
11 ديسمبر 2022 . الساعة: 01:24 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273378
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