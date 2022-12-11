سرحان يعلن موعد تسليم الشقق المصرية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، اليوم الأحد، عن آخر تطورات ملف إعادة الإعمار والمنحة المصرية.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان خلال لقاء تلفزيوني، إنه تم إلغاء مشروع جسرالشجاعية بالكامل الذي جرى الحديث عنه خلال الفترة الماضية ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمارغزة، واستبداله بتوسعة الشارع على حساب الأراضي الحكومية إلى الشرق والغرب ووضع حل مروري.

وأضاف سرحان أن هذا القرار جاء بسبب القضايا الاجتماعية المختلفة مع سكان المنطقة الناتجة عن إزالة منازلهم بالإضافة لما تعرف بالمقبرة المروانية التي تأتي في نطاق المشروع.

ولفت إلى أن بلدية غزة بدأت حالياً بالعمل على المرحلة الأولى من المشروع الجديد "توسعة الشارع" الذي سيكون على حساب الأراضي الحكومية في محيط المشروع بدلاً من منازل وممتلكات المواطنين.

وأوضح سرحان، أنه تم تقديم مقترح للجانب المصري باستبدال مشروع جسر الشجاعية برصف شارع الكرامة "الخط الشرقي" لمدينة غزة من مفترق "نيتساريم" حتى معبر بيت حانون واستخدامه للشاحنات والمواطنين المتنقلين لمحافظة الشمال بدلا من شارع صلاح الدين.

تطورات المدن المصرية

وذكر سرحان إنه من المتوقع الانتهاء من بناء وتشطيب المدن المصرية الثلاث بغزة في منتصف عام 2023 على أن يتم بدء التسكين مع نهاية العام ذاته، حيث تشمل المدن نحو 2500 وحدة سكنية.

وشدد على أنه لم يتم اختيار أسماء أو مستفيدين من شقق المدن المصرية أو طرح رابط للتسجيل حتى اللحظة، مبيناً أنه سيتم طرح الرابط فور الانتهاء من مراحل البناء والتشطيب وبعدها سيكون هناك قرعة علنية لاختيار الأسماء.

ولفت إلى أنه لم يتم تحديد أسعار الشقق في المدن المصرية حتى اللحظة، موضحا أن مساحة الشقة الواحدة تبلغ حوالي 140 متر، والسعر المطروح نحو 50 ألف دولار تقريباً، وأن بيع الشقق في سيكون بنظام التقسيط الذي قد يصل إلى حوالي 15 سنة أو أكثر.

وأوضح سرحان أنه تم تقديم العديد من الخطط للجانب المصري حول آلية طرح وتوزيع الشقق في المدن المصرية وفي انتظار الموافقة من قبلهم.

إعادة بناء الأبراج

وبخصوص إعادة بناء الأبراج والمنشآت الصناعية، قال سرحان إن هناك عزوف من المانحين عن إعادة إعمار الأبراج المنشئات الصناعية والاقتصادية بغزة، لافتاً أنه لا يوجد تمويل لبناء الأبراج حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، لفت سرحان إلى قرب الانتهاء من إعادة بناء ما دمره الاحتلال في شارع الوحدة بغزة، في عدوان عام 2021، لافتاً إلى أن إعادة إعمار المنازل تسير بشكل متسارع.

وبين وكيل وزارة الأشغال، أن خسائر جميع القطاعات بفعل الحروب على قطاع غزة تصل إلى 420 مليون دولار.

وبخصوص البرج الإيطالي، قال سرحان إن العمل به يسير بشكل جيد، لافتاً إلى أن التاريخ المتوقع للانتهاء منه وتسليمه للمواطنين في شهر مارس من عام 2023، سيتم تسليم الشقق لمواطنين بعدها.