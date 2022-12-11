فيديو: الإعلام الحكومي يُكّرم أوائل خريجي الإعلام في قطاع غزة

كرّم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أوائل خريجي أقسام الإعلام بجامعات وكليات قطاع غزة لعام 2022، وذلك ضمن فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يوافق في الـ 31 من شهر ديسمبر من كل عام.

وحضر حفل التكريم الذي نظمه المكتب بفندق الكومودور غرب مدينة غزة، لفيفٌ من مدراء المؤسسات الإعلامية وأساتذة الإعلام بالجامعات والكليات، وجمعٌ من الصحفيين والإعلاميين.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف خلال كلمته بالحفل، إن تكريم الطلبة الأوائل هو انطلاقة جديدة لفعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، مضيفا: "تشرفنا في المكتب الإعلامي الحكومي أن نجعل هذا اليوم على الأجندة الفلسطينية الإعلامية، ومناسبة وطنية رسمية نقدر من خلالها الإعلاميين ونوجه لهم الوفاء والشكر على جهودهم لما بذلوه خدمة لفلسطين".

وأضاف: "رغم كل التحديات التي تعترض الإعلامي الفلسطيني إلا أنه لم يتراجع للخلف، وقدم التضحيات عن طيب نفس، حتى في العام الجاري فقدت الحركة الصحفية الفلسطينية صحفيتين هما: شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، اغتالهما الاحتلال "الإسرائيلي"

وأكد معروف أن تكريم الطلبة الخريجين يأتي في سياق الرسالة المهنية التي يؤديها المكتب الإعلامي الحكومي، والتي تمتد إلى الدور الصحفي الذي لم يتوان في تقديمه الإعلامي الفلسطيني والقيام برسالته المهنية.

ووجه معروف رسالته إلى الطلبة بضرورة السير على ذات طريق التميز الذي لم يكن مفروشاً بالورود، كما هو طريق "صاحب الجلالة" والعمل الصحفي بكافة أشكاله ووسائله.

وأردف بالقول: "عليكم تطبيق ما درستموه في مقاعد الدراسة وكونوا موضوعيين في رسالتكم الإعلامية وأن تقفوا مع الحق وألا تكون حياديين فيما يتعلق بالقضية الفلسطيني ونصرة شعبكم وأهلكم، فأنتم صوته الذي سينقل رسالته للعالم".

ووجه معروف التحية والتقدير إلى الهيئات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، مثمناً جهودهم في الارتقاء بطلبة الإعلام ومشاركة المكتب الإعلام الحكومي في تجويد وتطوير المساقات الدراسية للطلبة.

وأعلن معروف في ختام كلمته، عن توفير المكتب الإعلامي الحكومي بالتعاون مع وزارة العمل وبرعاية رئاسة العمل الحكومي، فرص عمل تشغيل مؤقت للطلبة الأوائل المحتفى بهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق فتح آفاق جديدة للطلبة وتطوير مهاراتهم العملية الصحفية.

بدوره، أشاد مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي د. علي أبو سعدة، بجهود المكتب الإعلامي الحكومي ودوره في رعاية منظومة الإعلام الفلسطيني بغزة.

وأكد أبو سعدة خلال كلمته، أن الاحتفال يأتي في سياق تكامل جهود العمل الحكومي، التي تتقاطع مع ما تقدمه وزارة التربية والتعليم للطلبة في المراحل الدراسية المختلفة.

وشدد على ضرورة استمرار الطلبة في تميزهم كما كانوا متميزين في دراستهم الجامعية، قائلاً: "توجهوا إلى ميادين العمل الصحفي وكونوا متميزين في العمل كما تميزتم في الدراسة وكونوا على خطى الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين المتميزين، والذين تنقلوا في وسائل إعلام محلية وعربية ودولية".

وأعرب أبو سعدة عن شكره للهيئات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، وللمكتب الإعلامي الحكومي على توفير فرص تشغيل مؤقت للطلبة المتميزين المحتفى بهم.

من جانبها، ثمّنت الطالبة الخريجة شهد طلبة خلال كلمة لها نيابةً عن الخريجين الأوائل، جهود المكتب الإعلامي الحكومي على تكريم الطلبة المتميزين، قائلةً: "يثبت المكتب الإعلامي الحكومي حضوره دائمًا لتقديم كل ما يطور الطلبة والإعلاميين ويساعدهم على التقدم في مجالاتهم والتأكيد على أن بابه مفتوح في كل وقت للطلبة المميزين".

وأضافت طلبة: "أقف أمامكم في هذا الحفل البهيج والمقام على شرف يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يوافق 31/12 من كل عام، وأنني حين أذكر الصحفي الفلسطيني يحضر في ذهني أيقونات الصحافة الفلسطينية وأولهم الصحفية الخالدة في العقول والقلوب شيرين أبو عاقلة، وإني حين أذكُر لفظ الصحفي الفلسطيني تتوه كل الكلمات والمعاني التي قد تصف صموده ورسالته الأسمى".

وفي ختام الاحتفال، كرّم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ورؤساء أقسام الإعلام بالجامعات والكليات الطلبة الأول المحتفى بهم.