يديعوت: المخابرات تواجه معضلة بتجنيد عملاء في غزة

أكد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن المخابرات (الإسرائيلية) تواجه معضلة كبيرة في تجنيد عملاء متخابرين، في قطاع غزة، في السنوات الأخيرة بعد الإجراءات التي نفذتها المقاومة.

وأوضح أنه طوال سنوات الصراع، عملت الأجهزة الأمنية في حركة حماس على محاولات اختراق جهاز "الشاباك"، ونجحت في بعض المواقع.

وزعم الموقع الإلكتروني أن حركة حماس حاولت اختراق جهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك عبر تشغيل عميل مزدوج من قطاع غزة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام حرب أدمغة وعقول مع مخابرات الاحتلال، واستطاعت تنفيذ عمليات تجنيد عملاء مزدوجين وأوقعت خسائر في صفوف العدو والحصول على معلومات سرية.