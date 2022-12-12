سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 ، حيث شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي، حالة من الاستقرار، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

ونرصد لكم خلال السطور التالية، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي التي جاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي نحو 3.7500 ريال اليوم الإثنين.

اليورو مقابل الريال السعودي

سجل اليورو مقابل الريال السعودي نحو 3.9527 ريال اليوم الإثنين.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

سجل الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي نحو 4.6099 ريال اليوم الإثنين.

الجنيه المصري مقابل الريال السعودي

سجل الجنيه المصري نحو 0.15 ريال اليوم الإثنين.

الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي نحو 12.2249 ريال اليوم الإثنين.

الريال العماني مقابل الريال السعودي

سجل الريال العماني مقابل الريال السعودي حوالي 9.7415 ريال اليوم الإثنين.

الريال القطري مقابل الريال السعودي

بلغ الريال القطري مقابل الريال السعودي حوالي 1.0297 ريال اليوم الإثنين.