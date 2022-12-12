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سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022
سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 ، شهدت أسعار الصرف في سوريا، تغيرات ملحوظة فيما شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا في السوق السوداء في سوريا.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الاثنين 12-12-2022، في أسواق العاصمة دمشق، 6090 ليرة للشراء، مقابل 6160 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

كما وبلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 325 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 330 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

حيث وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6413 ليرة للشراء، و 6492 ليرة للبيع.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

 

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