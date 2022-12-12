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سعر الذهب في لبنان اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

سعر الذهب في لبنان اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022
سعر الذهب في لبنان اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر الذهب في لبنان اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 ، شهدت أسواق المال في لبنان اليوم حالة من الاستقرار في أسعار الذهب.

سعر الذهب في لبنان اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 22 إلى (80،224 ليرة، 53.02$)، ويتنوع الذهب في لبنان بناء على عيارات يتم تصنيها وفقًا لنسبة الذهب في كل كيلو، وأغلاها هو الذهب عيار 24 قيراط لاحتوائه على أعلى نسبة للذهب والتي تبلغ 99%.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

جرام الذهب عيار 24 نحو 87.499.71 ليرة بما يعادل 57.83 دولار

جرام الذهب عيار 22 نحو 80.208.07 ليرة بما يعادل 53.01 دولار

جرام الذهب عيار 21 نحو 76.562.25 ليرة بما يعادل 50.60 دولار

جرام الذهب عيار 18 نحو65.624.78 ليرة بما يعادل 43.37 دولار

جرام الذهب عيار 14 نحو 51.041.50 ليرة بما يعادل 33.74 دولار

سعر الجنيه الذهب في لبان

سعر الجنيه الذهب نحو 612.498.00 ليرة بما يعادل 404.80 دولار

سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان

سعر أونصة الذهب نحو 2.721.241.01 ليرة بما يعادل 1.798.56 دولار

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سعر كيلو الذهب نحو 87.499.710.00 ليرة بما يعادل 57.830.00 دولار

سعر الذهب عالميا

على الصعيد العالمي سجل سعر الذهب اليوم عالميا قيمة 1797 دولارا للأوقية، بينما سجل في الخميس 8 ديسمبر 1781 دولارا.

وينتظر سعر الذهب عالميا قرار حاسم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مصير سعر الذهب وفي حالة تم رفع سعر الفائدة بما يزيد عن توقعات الأسواق فإنه من المتوقع أن ينخفض سعر الذهب عالميا.

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