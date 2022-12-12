سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 ، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنية المصرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنية المصرية

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 25.78 للشراء، 26.03 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنية المصرية

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 29.95 جنيه للشراء، 30.29 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصرية

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصرية

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 77.20 جنيه للشراء، و 80.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهل المصري.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنية المصرية

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال القطري مقابل الجنية المصرية

سجل سعر صرف الريال القطري اليوم أمام الجنيه المصري 6.29 جنيه للشراء، و 6.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.