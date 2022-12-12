"الأمم المتحدة" تناقش طلبًا فلسطينيًا بإصدار فتوى قانونية بشأن احتلال الضفة

تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الاقتراح المقدم من السلطة الفلسطينية، الخاص بمطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإصدار فتوى قانونية حول شرعية الاحتلال (الإسرائيلي) للضفة الغربية.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية تأييد 98 دولة لصالح مثل هذا القرار الذي لن يدخل حيز التنفيذ سوى بعد أن يتم المصادقة عليه من الجمعية العامة في جلسة ستعقد في 22 أو 23 من الشهر الجاري.

وقبل عملية التصويت المنتظرة، تحاول خارجية الاحتلال (الإسرائيلي) إقناع الدول بمعارضة القرار أو الامتناع عن التصويت لصالحه، إلا أن التقديرات بأن القرار سوف يمر في ضوء الأغلبية التلقائية التي يتمتع بها الفلسطينيون في الأمم المتحدة، بحسب موقع واي نت العبري.

ويتوقع أن لا تتعاون (إسرائيل) مع المحكمة، وقد تدعي أنها لا تملك الصلاحية لمناقشة هذه القضية، وبكل الأحوال فإن نشر الفتوى سيحتاج من عام إلى عامين.

المصدر: القدس