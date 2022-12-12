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بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين يلا شوت كورة

بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين يلا شوت كورة
بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين يلا شوت كورة
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بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين يلا شوت كورة يلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتنطلق صافرة ماتش الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة 7:00 من مساء اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022  بتوقيت القاهرة.

 وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والاتحاد السكندري باعتبارها الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري.

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ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، ولم يتعرض للهزيمة أو التعادل.

وفيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

كشف المدير الفني لنادي الأهلي مارسيل كولر، عن التشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، وهي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج

وأمامهما: أحمد عبد القادر، برونو سافيو، كريم فؤاد

خط الهجوم: بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الأهلي

وكشف استقر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد نظيره الأهلي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل، خالد صبحي، محمود علاء، هشام صلاح

خط الوسط: مروان عطية، سعيدو سيمبوريه، خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد عادل «ميسي»، أوستن أموتو، إبراهيم حسن.

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