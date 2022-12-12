عائلة المطارد مصعب اشتية تطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيود أو شروط

طالبت عائلة المعتقل السياسي لدى السلطة، والمطارد للاحتلال مصعب اشتية من نابلس، بالإفراج الفوري عنه دون قيود أو شروط.

وقال عاكف اشتية والد المعتقل مصعب، إن ابنه أضرب عن الطعام مرتين خلال فترة اعتقاله المستمرة منذ 84 يوماً في سجن أريحاً.

وحذر من أن استمرار اعتقال نجله يشكل خطراً على وضعه الصحي، الذي قد يزداد سوءاً في الأيام القادمة.

وأوضح اشتية أن نجله أضرب في المرة الأولى لمدة 7 أيام، وأوقف إضرابه بعد وعود من السلطة بإيجاد حل لقضيته، لكنها لم تلتزم بذلك واستمرت باعتقاله.

وأضاف أن الإضراب الثاني خاضه مصعب لعدة أيام، في ظل معاناته من خلل في عمل الغدة الدرقية وبحاجة لمتابعة طبية، وتناول أدوية بشكل منتظم للحفاظ على الوظائف الحيوية في جسده.

وأشار عاكف اشتية إلى أن مصعب، معتقل في سجن أريحا دون تهمة، في ظروف اعتقال سيئة، علماً بأنه مطارد للاحتلال، ولم يتلق أي استدعاء مسبق من السلطة.

وفند اشتية مزاعم السلطة بأن اعتقال مصعب يحميه من الاحتلال، مؤكداً أن لا جدوى أمنية من اعتقاله في سجون السلطة.