كرستيانو رونالدو بعد هزيمة البرتغال أمام المغرب.. أول تعليق لأسطورة كرة القدم على الإقصاء من كأس العالم 2022، خرج كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، عن صمته بعد مغادرة بلاده كأس العالم “قطر 2022” من الدور ربع النهائي، بعد خسارة فادحة أمام المغرب بنتيجة (1-0).

كريستيانو رونالدو كتب عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” أول تعليق له على الخروج من المونديال قائلا: “كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر وأكثر حلم طموحًا في مسيرتي المهنية.. لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية وأيضا مع منتخب البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان أكبر أحلامي”.

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وأضاف: ” قاتلت من أجل البرتغال.. حاربت بشدة من أجل هذا الحلم.. في 5 مرات سجلتها في كأس العالم على مدار 16 عامًا، دائما بجانب اللاعبين العظماء وبدعم من الملايين من البرتغاليين، قدمت كل ما لدي. أترك كل شيء خارج الملعب. لم أدر وجهي أبدًا للقتال ولم أتخل أبدًا عن ذلك الحلم”.

حتى كريستيانو رونالدو لم يكن قادرًا على اختراق جدار كازابلانكا ياسين بونو 🧤🚧❌ pic.twitter.com/qKVGwnJU2M — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 10, 2022

وتابع رونالدو: “للأسف انتهى الحلم بالأمس، أريدكم جميعًا أن تعرفوا أنه قد قيل الكثير، وكتب الكثير، وتم التكهنات بالكثير ولكن تركيزي مع البرتغال لم يتغير ولو للحظة. كنت دائمًا واحدًا أقاتل من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي”.

وأكمل بالقول “ليس هناك الكثير لأقوله الآن. شكرا للبرتغال. شكرا لقطر. كان الحلم جميلا، الآن نأمل أن تكون الأجواء جيدة ويسمح لكل شخص باستخلاص قراراته الخاصة”.

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