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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
3 مطالب لحركة حماس من سلطة محمود عباس
12 ديسمبر 2022 . الساعة: 11:43 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273452
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