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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
(جسر الهيكل) نفق جديد أسفل أسوار المسجد الأقصى
12 ديسمبر 2022 . الساعة: 02:03 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273463
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