“الحلم”.. الفيفا يكشف عن كرة مونديال قطر الجديدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بيان رسمي، الأحد، عن كرة مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لمونديال قطر، وتحمل اسم “الحلم” بدلاً من “الرحلة” التي رافقت اللاعبين خلال منافسات دور المجموعات وصولاً إلى الدور ربع النهائي.

وستكون كرة “الحلم” أيضاً متطورة على الصعيد التكنولوجي، وتُساعد في الكشف عن حالات التسلل بسرعة وبدقة أكبر عبر نظام شبه أوتوماتيكي موجود داخل الكرة.

ومثل كرة “الرحلة”، تعتمد كرة “الحلم” على بيانات تمركز اللاعبين لتزود حكام الفيديو المساعدين بمعلومات فورية تجعلهم يتخذون القرارات الصحيحة بسرعة، وهي تجربة أثبتت نجاحها في المباريات السابقة لمنافسات مونديال قطر 2022، وساعدت الحكام كثيراً.

وتقدم هذه التكنولوجيا من خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، ما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماماً.

ووفق بيان “فيفا”، قال يوهان هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم في الاتحاد الدولي: “من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت أديداس على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين”.

وأوضح: “تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيّمة، من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم”.

وصُممت كرة “الحلم” الجديدة بشكل كرة “الرحلة” نفسه، مع بروز اللون الذهبي واللون العنابي عليها مع أشكال مثلثات صغيرة، وفيها زخرفات صغيرة مستوحاة من العلم القطري.

وسيكون نجوم منتخبات الأرجنتين، وكرواتيا، والمغرب وفرنسا أول من ينال شرف اللعب بالكرة الجديدة في الدور نصف النهائي للمونديال.