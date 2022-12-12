أبو جوليا الشيف الفلسطيني الذي حصد حب ملايين بأطباقه، إليك قصته؟، أبو جوليا هو شيف فلسطيني اشتهر، بهذا اللقب، اسمه الأصلي محمد اسبيتة 32 عام، من مواليد مدينة غزة، وتحديدًا حي الشجاعية شرق غزة، ويقيم حاليًا في مدينة لندن منذ خمس سنوات.

يعمل الشيف أبو جوليا إلى جانب عمله في الطبخ، في مجال الترجمة، وقيل أن أصدقاءه هم من أطلقوا عليه لقب أبو جوليا، وأشهر عباراته هي "حبايبنا اللزم".

أبو جوليا الشيف الفلسطيني الشهير

"أبو جوليا" بدأت حكايته مع المطبخ وهو في عمر الـ14، وتعلم الطبخ على يد والدته، التي تشاركه في بعض الأحيان في مقاطع الطبخ التي يصنعها.

"أبو جوليا" تعلم منذ طفولته ما يزيد عن 10 طبخات فلسطينية، والتي بدأ بها رحلة التعلم، وعند سفره إلى لندن، حيث يعيش الآن، دفعه الحنين إلى أسرته، أن يستخدم الطهي للتعبير عن شوقه للعائلة والوطن.

بدأت رحلة تصوير فيديوهات الطهي بإعداد فيديو احترافي ونشره على صفحته في 17 أغسطس 2020 والتي شكلت انطلاقته وبدأت شهرته وحصد ملايين المتابعين على صفحاتهم عبر "فيسبوك" و"انستجرام" وقناة على "يوتيوب" والتي تحمل وصفات فلسطينية أصيلة ومميزة، أحبها الملايين ومست قلوب العربي والأجنبي.

أبو جوليا يوتيوب

أبو جوليا يعمل مترجمًا في إحدى الشركات الكبرى في لندن وكان معروفًا بين أصدقائه بحبه لطبخ الأكلات التي تنتمي لجميع البلدان العربية. عمل "أبو جوليا" خلال وجوده في لندن كمساعد شيف في مطاعم عدة إحداها للشيف الشهير "جينارو كونتالدو"، لكنه ترك العمل في المطعم بعد أن شعر بأن هذا العمل لن يضيف له شيئًا جديدًا.

يتابع "أبو جوليا" عبر "فيسبوك" أكثر من 7 مليون و900 ألف متابع، وعلى "يوتيوب" ما يزيد عن 900 ألف متابع، وعبر صفحة "انستجرام" لديه ما يزيد عن مليون و900 ألف متابع، وحوالي 2 مليون و300 ألف عبر "تيك توك".