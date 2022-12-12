طبيب يكشف لـ الرسالة نت أبرز طرق الوقاية والعلاج من الإنفلونزا

قال الدكتور صابر الصرفندي استشاري الأمراض الصدرية بوزارة الصحة في قطاع غزة، إن ‏الانتشار الملحوظ للإنفلونزا الموسمية هي زيادة طبيعية؛ في ظل دخول فصل الشتاء وتقلبات ‏الطقس وانتشار الفايروسات.‏

وأضاف الصرفندي في حديثه لـ "الرسالة نت" أن انتشار هذه الفايروسات بهذا التوقيت والأعراض يأتي ‏بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة والطرق الوقائية والمتمثلة في غسل اليدين ولبس الكمامة ‏والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن أماكن الازدحام والمحافظة على النظافة الشخصية.‏

وأكد أن الإنفلونزا وبعض الأمراض المنتشرة الأخرى كالالتهاب التنفسي المخلوي وغيرها هي ‏سنوية ومختلفة عن فايروس كورونا الذي سرعان ما تحول إلى جائحة ومرض معدٍ يصيب ‏الجهاز التنفسي ويتسبب في نقص الأكسجين والتهابات حادة في الصدر.‏

ويبين الصرفندي أن أعراض ومضاعفات هذه الأمراض تكون صعبة على المصابين بأمراض أخرى وخاصة مرضى السرطان وضعف المناعة بالإضافة إلى كبار السن والأطفال والحوامل.‏

وتابع: "الحالات التي تدخل المستشفى نتيجة الإصابة بهذه الإنفلونزا هي قليلة وتكون غالبا من ‏أصحاب الأمراض المزمنة، لذلك من المهم على تلك الحالات تلقي التطعيم السنوي المتوفر في ‏مراكز الرعاية الأولية لوزارة الصحة".‏

وأوضح الطيب الصرفندي أن الأعراض التي تصاحب هذه العدوى تمكث عدة أيام مع المريض ‏ويرافقها ارتفاع في درجات الحرارة وتقيؤ وإسهال وسعال وسيلان بالأنف وعطس، داعيا للتوجه ‏للمستشفى في حال الشعور بضيق للنفس.‏

ويشير إلى أن علاج هذه الإنفلونزا هو عقار "تان فلو" وهو متوفر في الصيدليات إلى جانب تلقي ‏التطعيم السنوي مع تناول خافض الحرارة "باراسيتمول" في حال الشعور بارتفاعها.‏

ولفت إلى أن الأهم الحفاظ على غسل اليدين والنظافة الشخصية واتخاذ الإجراءات الوقائية ‏وشرب السوائل الدافئة وتناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين (سي) المعزز المناعة.‏