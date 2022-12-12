"حماس" : كلمة للقائد يحيى السنوار في مهرجان انطلاقة الحركة الـ 35

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، عن كلمة لقائدها في قطاع غزة يحيى السنوار خلال مهرجان الانطلاقة يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، :"إن جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم على موعد مع كلمة قائد الحركة في قطاع غزة المجاهد يحيى السنوار (أبو إبراهيم) في احتفالها المركزي بذكرى انطلاقتها في ساحة الكتيبة الخضراء في مدينة غزة يوم الأربعاء".

ومن المقرر أن تقيم حركة "حماس "يوم الأربعاء مهرجانا مركزيا في ساحة الكتيبة بمناسبة ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين.