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سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ، حيث شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي، حالة من الاستقرار، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

ونرصد لكم خلال السطور التالية، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي التي جاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي نحو 3.7500 ريال اليوم الثلاثاء.

اليورو مقابل الريال السعودي

سجل اليورو مقابل الريال السعودي نحو 3.9527 ريال اليوم الثلاثاء.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

سجل الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي نحو 4.6099 ريال اليوم الثلاثاء.

الجنيه المصري مقابل الريال السعودي

سجل الجنيه المصري نحو 0.15 ريال اليوم الثلاثاء.

الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي نحو 12.2249 ريال اليوم الثلاثاء.

الريال العماني مقابل الريال السعودي

سجل الريال العماني مقابل الريال السعودي حوالي 9.7415 ريال اليوم الثلاثاء.

الريال القطري مقابل الريال السعودي

بلغ الريال القطري مقابل الريال السعودي حوالي 1.0297 ريال اليوم الثلاثاء.

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