سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 يسجل انخفاض

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ، شهدت أسعار الصرف في سوريا، تغيرات ملحوظة فيما شهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاض في سوق العملات.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق 6000 ليرة للشراء، مقابل 6070 ليرة للبيع مقابل الدولار.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.