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سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع طفيف

سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع طفيف
سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع طفيف
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الرسالة نت

سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا في سعر جرام الذهب في الأسواق، خلال التعاملات الفورية.

سعر الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 145.289 ليرة، ما يعادل 57.84دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 133.182 ليرة، ما يعادل 53.02 دولار.

سعر جرام الذهب في سوريا

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 127.131 ليرة، ما يعادل 50.61 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 108.968 ليرة، ما يعادل 43.38 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 84.752 ليرة، ما يعادل 33.74 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 72.644 ليرة، ما يعادل 28.92 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.518.474 ليرة، ما يعادل 1.799دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.017.044 ليرة، ما يعادل 404.91دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا

سعر كيلو الذهب في سوريا: 145.288.539ليرة، ما يعادل 57.842 دولار.

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