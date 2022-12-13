سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 يشهد ارتفاعًا ، شهدت أسعار الدولار في لبنان اليوم الاثنين ، ارتفاعا طفيفا مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر الدولار في لبنان في تعاملات السوق السوداء ، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 42.850 ليرة للشراء و 42.650ليرة للبيع ، فيما كان أمس عند المستوى 42200 ليرة. للشراء و 42 الف جنيه للبيع مقابل الدولار الامريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار، عبر منصة صرف مقابل الليرة ، عند 30300 ليرة للدولار الواحد ، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرف الأجنبي على المنصة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي أن سعر الصرف لسحب الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية وصل إلى ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 1.592.95 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0534 دولار أمريكي.

سبب انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار

بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجياً منذ عام 2019 مقابل الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقف البنوك عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار ، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي ثابتاً عند 1507 ليرات.