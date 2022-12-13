سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 يشهد تراجعًا ملحوظًا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ، شهد سعر الذهب في مصر ، تراجعا بالتوازي مع الارتفاع الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري ، عند حوالي 24.5983 جنيها للشراء و 24.6750 جنيها، اضافة الى ارتفاع سعر الدولار الجمركي الى 19.31 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر، عيار 24 سجل 1897.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 1874.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

والذهب عيار 21 في مصر سجل 1660 جنيهات (شراء)، و1640 جنيها (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام.

فيما سجل عيار 18- 1422.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1405.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام.

كما وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 800 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 10000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر جنيه ذهب اليوم عيار 21 ووزن 8 جرامات الاثنين 12 ديسمبر 2022 نحو 13200 جنيها.

سعر نصف جنيه الذهب في مصر

وتباين سعر نصف جنيه ذهب 4 جرامات نحو 6600 جنيه.

سعر ربع جنيه ذهب في مصر

وبلغ سعر ربع جنيه ذهب وزن 2 جرام اليوم الاثنين نحو 3300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر

سجل سعر سبيكة ذهب وزن جرام اليوم نحو 1920 جنيها.

سبيكة ذهب وزن 5 جرامات نحو 9600 جنيه.

سبيكة ذهب وزن 10 جرامات نحو 19200 جنيه.

سبيكة ذهب وزن 30 جراما اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 نحو 57.600 ألف جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31 جراما

سبيكة ذهب وزن 31 سجل نحو 59.520 ألف جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام

سبيكة ذهب وزن 31.1 جرام نحو 59.712 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما في مصر

سعر سبيكة ذهب وزن 50 جراما اليوم الاثنين نحو 96 ألف جنيه.

سبيكة ذهب 100 جرام في مصر

سبيكة ذهب وزن 100 جرام نحو 192 ألف جنيه.

سبيكة ذهب وزن كيلو في مصر

سبيكة ذهب وزن 1000 جرام، كيلو نحو 1.920 مليون جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 1797 دولا.