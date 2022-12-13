سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 يحقق ارتفاعًا ملحوظًا

سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ، ارتفعت أسعار الدولار اليوم في البنوك.

سعر صرف الجنيه المصري اليوم

كما ارتفع متوسط ​​أسعار العملات الأجنبية في المعاملات المصرفية، بحسب بيان البنك المركزي عن تعاملات اليوم، وكذلك نشرة أسعار الصرف الليلة في بنك الأهلي مصر.

ارتفع اليوم المتوسط ​​الرسمي لسعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي بنحو 3 قروش.

وفقًا لبيان سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي بشأن أسعار الصرف اليوم؛ ارتفع سعر اليورو بمقدار 13 قرشًا للبيع والشراء، وسعر الجنيه الإسترليني بمقدار 10 قروش للشراء و23 قرشًا للبيع.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية

ارتفع سعر الفرنك السويسري بمقدار 11 قرشًا للشراء و10 قروش للبيع، والدينار الكويتي 6 قروش للشراء و7 قروش للبيع، وكان الدرهم الإماراتي 1 قرشًا للشراء والبيع.

كان الريال السعودي قرشا للشراء والبيع، بينما انخفض الين الياباني قرشا على الشراء وقروشا على البيع.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري

سعر شراء الدولار 24.5983

سعر بيع الدولار 24.675

سعر اليورو مقابل الجنية المصري

سعر شراء اليورو 26.0004 جنيه

سعر بيع اليورو 26.0913 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنية المصري

سعر شراء الجنيه الإسترليني 30.2068 جنيه

سعر بيع الجنيه الإسترليني 30.3083 جنيه

سعر الفرنك السويسري مقابل الجنية المصري

سعر شراء الفرنك السويسري 26.3959 جنيه

سعر بيع الفرنك السويسري 26.481 جنيه

سعر الين الياباني مقابل الجنية المصري

سعر شراء الين الياباني 17.976 جنيه

سعر بيع الين الياباني 18.0333 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري

سعر شراء الريال السعودي 6.5395 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.5616 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

سعر شراء الدينار الكويتي 80.1588 جنيه

سعر بيع الدينار الكويتي 80.4349 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنية المصري

سعر شراء الدرهم الإماراتي 6.6969 جنيه

سعر بيع الدرهم الإماراتي 6.7183 جنيه

سعر اليوان الصيني مقابل الجنية المصري

سعر شراء اليوان الصيني 3.5261 جنيه

سعر بيع اليوان الصيني 3.5382 جنيه