بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا نصف نهائي كأس العالم بقطر.. حيث تستعد كتيبة الأسطورة ليونيل ميسي مواصلة تحقيق حلم كأس العالم بمواجهة المنتخب الكرواتي بقيادة لوكا مودريتش.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القدس ومكة، والـ 8 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن أحداث كأس العالم في قطر 2022.

وتعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا، من المباريات الإقصائية، والفائز فيها يتأهل مباشرة إلى نهائي كأس العالم على استاد لوسيل، بينما يحتل الخاسر منها المركز الثالث أو الرابع ويحدد المركز بعد مواجهة الفريقين الخاسرين من نصف النهائي.

شاهد مباشر الأرجنتين وكرواتيا

ولمن يرغب بمشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا مباشر، يمكنه مشاهدتها على قناة بي إن سبوت القطرية، أو الكأس المفتوحة.

أو من خلال تقنية البث المباشر التي نوفرها لكم في الرسالة نت (إضغط هنـا)، للوصول إلى مشاهدة المباراة.

وتواصل قطر استضافة كأس العالم الذي بدأ بتاريخ الـ 20-11-2022، ومن المقرر أن ينتهي يوم الأحد المقبل الموافق 18-12-2022، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وغدًا الأربعاء، يتواجه الفريق المغربي والفريق الفرنسي بمعركة نصف النهائي، حيث الفائز من هذه المباراة، يواجه الفائز من مباراة الأرجنتين وكرواتيا.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الأرجنتين المباراة، بكامل قوته وأفضل تشكيله، من أجل حسمها أمام كرواتيا وعدم التفريط بالفوز الثمين.

وتوقعت العديد من الصحف تشكيلة المنتخب الأرجنتين أما كرواتيا وجاء التشكيلة كالتالي:

الحارس: داميان مارتينيز.

الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس اوتاميندي، ليساندرو مارتينيز.

الوسط: رودريغو دي بول، آنخيل دي ماريا، أليكسيس ماك اليستير، اينزو فرنانديز.

الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز.

فيما يغيب عن الأرجنتين بسبب تراكم البطاقات الصفراء غونزالو مونتيل، وماركوس أكونيا.

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بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا بدون تقطيع وإعلانات ينتظر عشاق كرة القدم المواجهة النارية بين منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.