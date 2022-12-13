مباشر المغرب ضد فرنسا تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد فرنسا اليوم الأربعاء 14-12-2022 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت فلسطين القاهرة.

ويسعى المنتخب المغربي بالإطاحة بالفريق الفرنسي الذي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022.

مباشر مباشر المغرب ضد فرنسا

من المقرر أن تبدأ مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الأربعاء الموافق 14 -12- 2022.

وتقام مباراة المغرب ضد فرنسا على أرض ملعب لوسيل، في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة المغرب ضد فرنسا في تمام الساعة الـ 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ويوافق موعد مباراة المغرب وفرنسا الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات.

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وتبث "الرسالة نت" مباراة الارجنتين وكرواتيا اليوم 13 ديسمبر 2022 بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث المغرب ضد فرنسا بجودة عالية اضغط هـنــــا:

القنوات الناقلة لـ مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

يتم نقل مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

معلق مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

من المتوقع أن يكون المعلق الصوتي على مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، عبر قنوات بين سبورت ماكس، هو الجزائري "حفيظ دراجي" أو "حسن العيدروس".

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