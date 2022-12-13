بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا كورة لايف في نصف نهائي كأس العالم 2022، يواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في نصف نهائي كأس العالم مونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب المغربي للفوز على المنتخب الفرنسي ليتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، كما يسعى المنتخب الفرنسي لذلك.

ومن يحسم مباراة المغرب وفرنسا سيقابل المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022.

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وتبث "الرسالة نت" مباراة المغرب ضد فرنسا اليوم 14 ديسمبر 2022 بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث المغرب ضد فرنسا بجودة عالية اضغط هـنــــا:

موعد مباراة المغرب وفرنسا

تنطلق صافرة مباراة المغرب وفرنسا اليوم الأربعاء الموافق 14-12- في نصف نهائي كأس العالم 2022 2022.

وتقام مباراة المغرب وفرنسا على أرض ملعب لوسيل، في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة الـ 8 مساء تبث مباراة المغرب ضد فرنسا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ويوافق موعد مباراة المنتخب المغربي والفرنسي الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة المغرب وفرنسا اليوم الأربعاء 14-12-2022

يتم نقل مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

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