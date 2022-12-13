الغول: حماس تشكل إضافة نوعية للنضال الفلسطيني

قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "في ذكرى الانطلاقة يتجدد الخط الكفاحي لحركة حماس وتتجذر في أهدافها أكثر"، موضحًا أن الحركة كانت وما زالت تشكل منذ انطلاقها إضافة نوعية للنضال الوطني الفلسطيني.

وتأمل الغول في حديث مع "الرسالة نت" أن يشكل هذا العام عامًا إضافيًا في مسار الحركة وتطورها، وأن يكون عامًا ينهى الانقسام الذي "يجب أن نعمل جميعًا على إنهائه حيث يشكل مصلحة استراتيجية لـ(إسرائيل) كما أعلن قادة الاحتلال."

وأضاف الغول أن لحركة حماس دور خاص في هذا الأمر كما لحركة فتح والأطراف الأخرى أيضًا، حيث يرى أنه يمكن أن نعيد تجميع طاقات شعبنا وقواه من أجل مواجهة التحديات الكبرى التي ستفرض علينا مع صعود اليمين اليهودي المتطرف.

وأكد الغول أننا بحاجة ماسة أن نرفع شعار أن يكون هذا عام إنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية تعددية نستطيع من خلالها إعادة مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني لتلعب دورها القيادي وفق برنامج مشترك وبقيادة وطنية مشتركة.