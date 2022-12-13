قطر: مونديال 2022 استثنائي والأكثر شمولية

"هذه هي أكثر البطولات شمولية في كأس العالم، وهي بداية جديدة لقطر".. هكذا تحدث وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن"، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها الحملة "غير المسبوقة" التي استهدفت الدوحة.

وقال "بن عبدالرحمن": "نعتقد أن هذه هي أكثر البطولات شمولية في كأس العالم.. كان هناك أناس من دول مختلفة وخلفيات متعددة ممن لم تتح لهم أبدا فرصة مشاهدة المباريات سابقا".

وأضاف: "لو نظرت إلى ديمغرافية المشجعين، فهناك مشجعون هنود ومشجعون من باكستان ومن جنوب شرق آسيا ومن المنطقة العربية ومن أوروبا ومن أمريكا اللاتينية ومن وسط آسيا، كلهم جاءوا إلى هنا واستمتعوا بكرة القدم".

وأضاف: "لنفكّر باستثنائية هذه المباريات في مكان صغير بحجم (ولاية) كونيكتيكت الأمريكية.. يمكن للناس حضور 4 مباريات في اليوم، وجعل كرة القدم متاحة للناس الذين لم يحلموا أبدا بمشاهدة كرة القدم علاوة على متابعة عدة مباريات".

ودعا الوزير القطري العالم النظر إلى منظور آخر، وهو مشاهد الفرح للمشجعين والشعور العام بالمرح الذي خلقته المباريات في الشرق الأوسط، الذي يشهد أول مونديال في هذه المنطقة، إلى جانب الإصلاحات الحقيقية في قوانين العمل التي قامت بها الدولة القطرية.

وتابع: "بصدق، كانت المكافأة الكبرى لنا في قطر هي الطريقة التي استمتع بها المشجعون.. شاهدنا أن البعض سواء على منصات التواصل أو وسائل الإعلام نشر تقارير غير محايدة.. ومعظم الزوار قضوا تجربة إيجابية في قطر".

وزاد: "أنا متأكد، رغم وجود ملاحظات سلبية هنا أو هناك، ولكن معظمهم تحدثوا عن الضيافة في هذا البلد وسكانه وطيبتهم، وهو أمر نفتخر به.. نريد إظهار أن العالم العربي ليس مكان النزاعات، ولكن الاحتفالات بهذه الكرة الجميلة".

وعلق الوزير القطري أن إرث مباريات كأس العالم "تاريخي"، وقال: "جمعنا كل هؤلاء الناس من أجل التعرف على الشرق الأوسط.. ونحن متأكدون 100% بأنها ستساعد على تغيير مفاهيم الكثير من الناس حول العالم عن المنطقة".

وتابع: "أما الأمر الثاني، فكل هذه البنى التحتية التي خططت لها قطر حتى قبل التقدم للمناسبة، هي جزء من رؤية 2030، وساعد كأس العالم على تسريعها وتحقيقها وإنجازها.. وستساعد على خدمة التنويع الاقتصادي وانتعاش السياحة".

وقال "بن عبدالرحمن"، إن بلاده تعرضت لأمر غير مسبوق، لافتا إلى أن "مواقف وسلوك بعض وسائل الإعلام تجاه قطر كان سلبيا ومخيبا من وجهة نظرنا".

وأضاف: "حاولوا الحكم على قطر ليس بناء على الحقائق، وليس بناء على الحضور وفحص الحقائق".

وعن حقوق العمالة والنقد البنّاء في بعض ما قيل بالخارج عنها، أجاب "بن عبدالرحمن": "لم نزعم أبدأ أن بلدنا كامل، ولم نزعم أبدا أن ظروف العمال تامة، ولكن عندما تم إبراز مظاهر القلق هذه، اعترفت قطر بها وتعاملت معها بجدية".

وتابع: "تم تنفيذ كل الإصلاحات التي أقرتها قطر خلال الـ12 عاما الماضية، وتم تصوير قطر بأنها تتجاهل واقع وجود قضية، وهذا ليس صحيحا".

وكشف أن الحكومة جلبت قبل 8 أعوام فريقا من المحامين المستقلين الذين قاموا بفحص وضع العمال، وحددوا الثغرات ونقاط الضعف في التشريعات أو في نظام العمل في البلد.

وتابع: "تعاملت الحكومة مع تقرير الخبراء بجدية، وكذا التوصيات التي كانت في حينه 120 توصية".

وزاد: "تم التعامل مع الكثير منها ومن بلد المنشأ، كما فتحت قطر أبوابها للمنظمات غير الحكومية، ولا يوجد بلد في المنطقة تبنى سياسة الأبواب المفتوحة كما فعلت قطر".

وقال الوزير القطري، إن منظمتيْ "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي"، تستطيعان زيارة قطر ونشر تقاريرهما فيها، وهو أمر لا تستطيعان فعله في دول أخرى.

وقال الوزير القطري: "لسوء الحظ، قامت منظمات غير حكومية ومؤسسات إعلامية بمهاجمة قطر دون الاعتراف أو الترحيب بكل هذه التطورات التي حدثت، هذا إنجاز لنظام الحكومة الذي تم تغييره في 10 أعوام.. لم تتغير أوروبا في 10 أعوام، ولم تتغير الولايات المتحدة في 10 أعوام.. نشكر كأس العالم الذي ساعدنا على تسريع كل هذه الأنواع من التغيير".

ولفت إلى أن "النقاد ظلوا يوجهون أصابع النقد للحكومة وليس الشركات، ولو حدث استغلال للعمالة في أوروبا، فاللوم يقع على الشركة وليس الحكومة التي يتجنب النقاد اتهامها".

وعن الأرقام التي سيقت للوفيات أثناء بناء منشآت كأس العالم، قال "بن عبدالرحمن": "لو نظرت إلى الإحصائيات، فلدينا معدلات وفيات تنشر كل عام. وتقوم على الجنسيات، ولا نحددها بناء على الوظائف".

ولفت إلى أن "هذا هو التوصيف الذي نستخدمه، وهذه دائرة أنشئت قبل أعوام، ولا نتوقع منها نشر كل المعلومات والتفاصيل، فهي بحاجة للخبرة وهذه رحلة تحتاج إلى الوقت".

وأضاف أن اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم المباريات وإنشاء المباني، نشرت أرقامها المتعلقة بمواقع كأس العالم، وقال: "وفاة واحدة هي خسارة كبيرة، لكن حالات الوفاة طوال فترة التحضير كانت 3 فقط، وتم تكرار هذا وتأكيده في أكثر من مرة".

واتهمهم الوزير بأنهم "لا يريدون الاستماع للجانب الآخر".

وعن منع شارات الشواذ (المثلية)، أجاب "بن عبدالرحمن": "قلنا مرارا أننا نرحب بالجميع.. وما طلبناه من الزوار هو الحضور والاستمتاع بالألعاب، ركزوا على الكرة واستمتعوا بالثقافة وبالضيافة في البلد.. واحترموا فقط القوانين، وهو أمر متوقع من القطريين عندما يسافرون إلى الخارج، احترموا قوانينا وتقاليدنا".

وأضاف: "ليس من شغلنا فحص الأرضية لكل القادمين، عملنا أيا كان، هو (مواجهة) أي شيء يؤثر على السلامة العامة أو إهانة الناس.. وهذا غير مقبول.. ينطبق هذا على (إل جي بي تي) أو رجل وامرأة، وهو أمر لا يتم تقصدّه تجاه مجموعة معينة".

وتابع: "قلنا إن المظاهر العاطفية في الأماكن العامة ليس مسموحا بها في قطر، وهذا ينطبق على كل شخص".

وعندما ذكّره الصحفي أن المسألة ليست عواطف بل شارات، رد الوزير: "ما يحدث في الملاعب هو شأن الفيفا، أما خارجها فهو مسؤوليتنا".

وعن المشاعر العروبية ودعم المغرب، قال الوزير القطري: "هذا أمر يجعلنا فخورين جدا"، لافتا إلى أن قطر هذا البلد الصغير، كان قادرا على جمع كل العرب معا.. هذا هو جمال وسحر الكرة نفسها، كيف تجمع الناس من أرضيات مختلفة، عربا وغير عرب معا".

وتابع: "لن ترى هذا أبدا في الغرب، بل يمكن رؤيته هنا نظرا لوجود محدد مشترك يجمعنا معا.. نؤمن أننا نتنمي جميعا لبعضنا البعض".

وزاد: "رأيت هنا في قطر كيف اختلط الناس، والطريقة التي اختلط فيها المشجعون والناس، وهو أمر رائع، ولا أعتقد أننا شاهدنا هذا من قبل وربما لن نراه أبدا".

وعن اللقاءات الجانبية بين أمير قطر وقادة بعض الدول العربية التي قاطعت بلاده في وقت سابق، قال الشيخ "بن عبد الرحمن": "في ضوء الأزمة التي مررنا بها، نعتقد بأهمية الاجتماع أكثر من فرقتنا.. ونؤمن بالوحدة (الخليجية)، وهذا لا يعني أننا نتفق على كل شيء، فلدينا خلافاتنا، دعنا نبني على الهدف المشترك، ولا يمكننا إعمار كل شيء ونعرف أن هذا يحتاج لوقت، ولكننا نرى استعداد القيادة لإعادة العلاقات إلى المكان الذي كانت عليه".

الخليج الجديد