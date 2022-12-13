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الشؤون الاجتماعية.. آخر المستجدات وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية لعام 2022

الشؤون الاجتماعية.. آخر المستجدات وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية لعام 2022
الشؤون الاجتماعية.. آخر المستجدات وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية لعام 2022
سبورت سبورت

غزة - الرسالة نت

الشؤون الاجتماعية.. آخر المستجدات وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية لعام 2022 تعتبر مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل لآلاف العائلات الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

كشف مفوض وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، عن آخر مستجدات مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة منها.

وأكد مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات صحفية سابقة، أن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة قبل نهاية العام الحالي.

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آخر مستجدات الشؤون الاجتماعية

وقال: "إنه سيتم إضافة ما يقارب الـ 300 أسرة جديدة لشيكات الشؤون من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة، من أجل الاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية"

وأوضح المدهون أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

وبيّن مفوض وزارة التنمية الاجتماعية، أن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن، وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

مخصصات الشؤون الاجتماعية

وقال المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.

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