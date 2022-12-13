تصاريح العمال.. أخر مستجدات تصاريح العمل والدفعة الجديدة للتصاريح ديسمبر 2022 يسعى آلاف المواطنين في قطاع غزة لاستصدار تصاريح عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقد تزايدت مؤخراً عمليات البحث عن رابط فحص تصاريح العمل في إسرائيل 2022 الدفعة الجديدة، لذا نقدم لكم رابط فحص تصاريح العمال 2022.

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آلية تصاريح العمل الجديدة

كشفت وزارة العمل بغزة عن الآلية الجديدة لاستلام تصاريح العمل في الداخل المحتل، عقب اتخاذ الاحتلال منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي إجراءات جديدة.

وأكدت والعمل بغزة أن، الاحتلال ألغى العمل بالتصاريح الورقية، واكتفى بإصدار التصاريح إلكترونيا.

وقالت وزارة العمل: "إنها استلمت تصاريح العمل التي صدرت نهاية شهر أكتوبر الماضي من الشؤون المدنية الأسبوع المنصرم، ما سبب تأخر مغادرة العمال رغم صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من الاجراءات التي تتطلب التنسيق مع هيئة المعابر والشؤون المدنية".

وأوضحت العمل بغزة أنها ستقوم باستلام التصاريح وإدخالها على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة على الفور.

ومن خلال الدخول عبر (الرابط التالي)، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

معايير تصاريح في الداخل المحتل

وأشارت وزارة العمل بغزة إلى الشروط التسجيل في تصريح العمل في إسرائيل، يجب أن يكون مقدم الطلب متزوجًا، وأن يتجاوز عمره 26 عامًا، وألا يكون موظفًا أو لديه دخل ثابت ، وألا يكون خاضعًا لحظر قانوني من السفر.

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رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل الدفعة الجديدة

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