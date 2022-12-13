بث مباشر الان مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا يلا شوت والفجر مباشر نصف نهائي كأس العالم.. تبدأ المباراة القوية في نصف نهائي مونديال قطر، بين المغرب وفرنسا ، حيث الفائز من هذه المباراة يصل إلى النهائي.

وتستعد المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي، مواصلة انتصاراتها، حيث فازت في جميع المباريات منذ بداية المونديال، لمواجهة بطل العالم نسخة 2018 المنتخب الفرنسي.

وقد تألق المنتخب المغربي منذ بداية كأس العالم، وتمكنت من الوصول إلى النهائي، بعد أن تخطت اسبانيا والبرتغال.

بث مباشر الان مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا

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وفي الجهة المقابلة من النصف نهائي، يتقابل الفريقان المغربي والفرنسي غدًا، على استاد البيت في مدينة الخور القطرية.

وتلعب مباريات نصف النهائي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس ومكة، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في أجواء كروية مميزة.

كأس العالم 2022

وبدأ كأس العالم في قطر رسميًا في تاريخ 20-11-2022، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر أن ينتهي بتاريخ 18 الشهر الجاري، ويصادف يوم الأحد على نفس الملعب.

وحازت دولة قطر على استضافة كأس العالم، كأول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تتمكن من استضافة هذا الحدث الكروي الكبير.

وشهدت اجواء كأس العالم 2022، تنافسية كبيرة بين المنتخبات المشاركة، وحدثت مفاجأت كبيرة، كان أبرزها، إقصاء منتخب المغرب لإسبانيا والبرتغال، والتاهل متصدرًا مجموعته على حساب كرواتيا وبلجيكـا.

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بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا نصف نهائي كأس العالم بقطر.. حيث تستعد كتيبة الأسطورة ليونيل ميسي مواصلة تحقيق حلم كأس العالم بمواجهة المنتخب الكرواتي بقيادة لوكا مودريتش.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القدس ومكة، والـ 8 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن أحداث كأس العالم في قطر 2022.

وتعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا، من المباريات الإقصائية، والفائز فيها يتأهل مباشرة إلى نهائي كأس العالم على استاد لوسيل، بينما يحتل الخاسر منها المركز الثالث أو الرابع ويحدد المركز بعد مواجهة الفريقين الخاسرين من نصف النهائي.

شاهد مباشر الأرجنتين وكرواتيا

ولمن يرغب بمشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا مباشر، يمكنه مشاهدتها على قناة بي إن سبوت القطرية، أو الكأس المفتوحة.

وتواصل قطر استضافة كأس العالم الذي بدأ بتاريخ الـ 20-11-2022، ومن المقرر أن ينتهي يوم الأحد المقبل الموافق 18-12-2022، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وغدًا الأربعاء، يتواجه الفريق المغربي والفريق الفرنسي بمعركة نصف النهائي، حيث الفائز من هذه المباراة، يواجه الفائز من مباراة الأرجنتين وكرواتيا.