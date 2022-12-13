اتفاقية صداقة وتعاون جمعت بيت الإعلاميين العرب ومؤسسة فيميد للإعلام

استقبلت مؤسسة فيميد للإعلام بمقرها جلال دمير، رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا، وتناولت معه آليات الشراكة والعمل الإعلامي الخاصة بواقع الإعلام الفلسطيني والعربي في اسطنبول،

والتقى رئيس بيت الاعلاميين العرب بتركيا خلال زيارته بطاقم عمل مؤسسة فيميد، وتحدث ديمير عن دعم الشعب التركي ووقوف والدولة التركية تاريخيا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، وقال إن بيت الإعلاميين العرب مفتوح لأي نشاط إعلامي يخدم القدس ويساند حقوق الشعب الفلسطيني، وأن بيت الإعلاميين يتابع أخبار القدس وما يتعرض له المسجد الاقصى من انتهاكات، ومستعد لمشاريع إعلامية مشتركة توضح ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخاطر.

وأوضح دمير أن بيت الإعلاميين العرب بيت كل إعلامي فلسطيني وعربي موجود في تركيا، وانه يتعاون مع مؤسسة فيميد لترتيب أنشطة إعلامية تصب في صالح رواية الشعب الفلسطيني، وأكد أن القضية الفلسطينية والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يوحد وجداننا.

وفي المقابل رحب إبراهيم المدهون مدير مؤسسة فيميد بالضيف وشكر بيت الاعلاميين العرب على هذا التوجه، وأطلعه على عمل مؤسسة فيميد وأهم أنشطتها خلال عام 2022، وعرض عليه خطة عمل مشتركة ومجموعة أنشطة بين فيميد وبيت الإعلاميين لدعم الرواية الفلسطينية في الاعلام التركي ومساعدة الصحفي الفلسطيني في التحرك.

وتم الاتفاق على لقاء يجمع نخبة إعلامية فلسطينية مع إدارة بيت الإعلاميين، بالضافة لمشاريع إعلامية تجمع فيميد وبيت الإعلاميين العرب، مع زيادة التنسيق والتعاون المشترك.