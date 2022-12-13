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الزهار: سنواصل الضغط على الاحتلال لإنجاز صفقة وفاء أحرار ثانية

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غزة - الرسالة نت

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار، مساء الثلاثاء، على أنّ قضية الأسرى وتحريرهم من أهم أولويات حركة حماس منذ نشأتها.

وقال الزهار، في حديثٍ لقناة "الأقصى": "لن نخذل الأسرى في تحريرهم من سجون الاحتلال"، لافتاً إلى أنّ خروج أسير واحد من سجون الاحتلال هو مكسب كبير، وسنعمل على تحريرهم في صفقة أحرار ثانية مشرفة.

وأضاف: "أنّ تحرير الأسرى دين في أعناقنا وسنعمل بكل السبل على تحريرهم"، مُشيراً إلى أنّ ما يجري في الضفة هو استنساخ طبق الأصل لما جرى في غزة قبل دحر الاحتلال منها.

وتابع: "سيخرج الاحتلال من الضفة كما اندحر من قطاع غزة"، موضحًا أنّه كلما زادت قوة الأسرى كلما زادت قوة المفاوض لإطلاق سراحهم.

وأكمل الزهار: "هناك وسائل متعددة للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح أسرانا"، وسنواصل الضغط بكل قوة من أجل إنجاز صفقة وفاء أحرار ثانية مشرفة".

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