طقس فلسطين.. تعرف على الحالة الجوية لهذا اليوم

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم، باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.