شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة خلال عمليات اقتحام ودهم بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت قيادات في حركة حماس وأسرى محررين.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس الشيخ المحرر رزق الرجوب، والقيادي المحرر جاد الله الرجوب، والقيادي المحرر يوسف أبو راس، والقيادي المحرر محمد كامل اقطيل، وجميعهم من بلدة دورا جنوب الخليل.

وطالت الاعتقالات في بلدة دورا المحررين آدم أبو شرار، ومحمد أبو سندس، وثائر أبو سندس.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال درويش أبو حليمة من مخيم بلاطة، ولؤي حمايل من بلدة بيتا، وعبد الله عبدو وأحمد صالح من زواتا.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب جنين، واعتقلت الشاب أمجد جمال مصطفى ملحم، بعد اقتحام منزل ذويه.

كما اقتحمت قرية عربونة شمال شرق جنين، وداهمت منزل المواطن فيصل تركمان وعبثت بمحتوياته وفتشته برفقة كلاب بوليسية واستجوبت ساكنيه.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر محمد خلف من المدينة، والمواطن عثمان الغول من مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المسعف الشاب أحمد العجوري من قرية المغير شرق رام الله، والمحرر محمد الميمي من أريحا، والشاب محمود تيتان من قلقيلية، والشاب عز الدين ثوابتة من بلدة بيت فجار جنوب غربي بيت لحم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عدي صدام بدوان وزاهر الخضور، من منزليهما في بلدة بدو شمال غربي المدينة.

ورصد مركز معلومات فلسطين -معطى- (2668) انتهاكاً للاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر نوفمبر الماضي، أسفرت عن استشهاد (20) فلسطينيا بينهم (5) أطفال وشابة فلسطينية، فيما أصيب (431) فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، واعتقل (454) فلسطينيا.