المصري: حشد الانطلاقة الـ 35 سيكون الأعظم في التاريخ الفلسطيني

أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن مهرجان انطلاقة حماس الـ 35 سيكون الحشد الأعظم في التاريخ الفلسطيني، "والمخابرات العالمية ستصاب بالصدمة مما ستراه اليوم".

وقال المصري في تصريحات متلفزة، إن حماس هي الحاضنة لمشروع المقاومة، "وجغرافيا مقاومة حماس تمتد إلى كل ربوع فلسطين".

وأشار المصري إلى أن ما قدمته حركة حماس من الشهداء وهي في الحكم، أضعاف ما قدمته قبل الحكم، "وبالتالي هي زاوجت بين المقاومة والحكم".

وشدد المصري أن حماس حريصة على الوحدة الوطنية، "وصنعت من غزة بيئة وحدوية للعمل الوطني الفلسطيني".

وقال "حماس معنية بعلاقاتها الدولية أن تعزل العدو الصهيوني، وأن تعزز حضور القضية الفلسطينية في كل العالم".

وأكد أن حماس تريد أن تقول بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد، مشددًا أن غزة ستنتصر للقدس كما انتصرت لها في معركة سيف القدس.

المصدر : قناة الأقصى